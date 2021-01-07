Kaman'da silahlı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaman'da silahlı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

07.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:35
Kaman'da silahlı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan kavgada yaralanan ve Kaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Murat Şahin, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden Murat Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaman ilçesinde 20 Aralık'ta Murat Şahin ve G.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, G.G. tabanca ile ateş ederek Şahin'i yaralamıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan G.G, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Prens Harry Serdar Ortaç Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Samet Aybaba Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaman'da silahlı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:36:43. #1.14#
title