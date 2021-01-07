Kaman'da silahlı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Meydanı'nda çıkan kavgada yaralanan ve Kaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Murat Şahin, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavisi devam eden Murat Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaman ilçesinde 20 Aralık'ta Murat Şahin ve G.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, G.G. tabanca ile ateş ederek Şahin'i yaralamıştı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan G.G, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş