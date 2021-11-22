Kaman Belediye Bakanı Çolak esnafı ziyaret etti

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ziyaret ettiği esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

İlçe merkezindeki iş yerlerini gezen Çolak, yatırımlar ve devam eden çalışmalarla ilgili esnafın sorularını yanıtladı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Çolak, Kaman'da bir çok alanda çalışma yürütüldüğünü belirterek, fırsat buldukça esnafı gezip sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi.

Çolak, "Kaman'da göreve geldiğimiz günden beri neler yapabileceğimiz üzerine esnafımız ile fikir alışverişinde bulunmaya gayret ettik. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Esnafımızın sıkıntılarının farkındayız. Bizler bu şehri daha yaşanılabilir hale getirmek için uzun vadeli çalışmalar başlattık. İlçe halkımızdan ve esnafımızdan bu süreçte bizlere yardımcı olmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.