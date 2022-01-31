Kalp Yarası son bölüm Full HD izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu? 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancakzade Konağı'nda sular durulmuyor!

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

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KALP YARASI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur.

Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

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NOT: Son bölüm henüz yayınlanmadı.

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