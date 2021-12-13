Kalp Yarası nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kalp Yarası çekimleri nerede yapılıyor?
Dizilerin çekildiği mekanlar merak ediliyor. İzleyiciler yeni başlayan Kalp Yarası dizisinin nerede çekim yaptığını araştırıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve mahallede yapılmıştır? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır?
Ekranların yeni başlayan dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Kalp Yarası hangi şehirde çekildi? Kalp Yarası hangi ilçede çekiliyor? Kalp Yarası, Türkiye'de mi çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilde, ilçede, mahallede yapılıyor? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...
Kalp Yarası dizisi Hatay'da çekilmektedir. Dizi çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekiliyor. Buna ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Hatay dışında da çekildiği olabiliyor. Fakat genel olarak dizi çekimleri Hatay'da yapılmaktadır.
Gökhan Alkan : Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin : Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran : Hande Varoğlu
Toprak Can Adıgüzel : Yaman Öztürk
Şenay Gürler : Azade Sancakzade
Mahir Günşiray : Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç :: Zümrüt Varoğlu
Rıza Akın : Hüseyin Varoğlu
İnanç Konukçu : Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah : Leman Sancakzade
Naz Sayıner : Müge Sancakzade
Nail Kırmızıgül : İhsan
Yonca Şahinbaş : Vedia
Zehra Yılmaz : Betül
Melih Çardak : Bahtiyar Ağa
Kemal Burak Alper : Baha
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
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