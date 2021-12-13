Kalp Yarası nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kalp Yarası çekimleri nerede yapılıyor? - Haberler
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Kalp Yarası nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kalp Yarası çekimleri nerede yapılıyor?

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kalp Yarası çekimleri nerede yapılıyor?
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Dizilerin çekildiği mekanlar merak ediliyor. İzleyiciler yeni başlayan Kalp Yarası dizisinin nerede çekim yaptığını araştırıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve mahallede yapılmıştır? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır?

Ekranların yeni başlayan dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Kalp Yarası hangi şehirde çekildi? Kalp Yarası hangi ilçede çekiliyor? Kalp Yarası, Türkiye'de mi çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilde, ilçede, mahallede yapılıyor? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...

Kalp Yarası dizisi Hatay'da çekilmektedir. Dizi çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekiliyor. Buna ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Hatay dışında da çekildiği olabiliyor. Fakat genel olarak dizi çekimleri Hatay'da yapılmaktadır.

Gökhan Alkan : Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin : Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran : Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Yaman Öztürk

Şenay Gürler : Azade Sancakzade

Mahir Günşiray : Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç :: Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın : Hüseyin Varoğlu

İnanç Konukçu : Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah : Leman Sancakzade

Naz Sayıner : Müge Sancakzade

Nail Kırmızıgül : İhsan

Yonca Şahinbaş : Vedia

Zehra Yılmaz : Betül

Melih Çardak : Bahtiyar Ağa

Kemal Burak Alper : Baha

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

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