Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 24 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor? Yeni bölümü hangi gün, ne zaman

Kalp Yarası hangi gün? ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ne zaman ve hangi kanalda başlayacak merak edildi. İzleyiciler, Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 24 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor? araştırması yapıyor. Peki, Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası ara mı verdi? Kalp Yarası ne zaman? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...

Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 24 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de yayınlanıyor.

ATV 24 Ocak yayın akışı:

00:20 Kuruluş Osman

02:15 Kalp Yarası

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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