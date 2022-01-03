Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 3 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de yayınlanıyor.

Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. ATV'nin 3 Ocak Pazartesi yayın akışında Kalp Yarası dizisi yer almadı.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"En mutlu anın üzerinden fazla geçmeden hatırlayalım

#KalpYarası yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!"

Buna göre dizinin yeni bölümü 10 Ocak günü ekranlara gelecektir.

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet