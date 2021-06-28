Kalp yarası konusu nedir? Kalp yarası oyuncuları kimler? Kalp yarası nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisinin konusu araştırılıyor. Kalp Yarası dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki, Kalp yarası konusu nedir? Kalp yarası oyuncuları kimler? Kalp yarası nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan gündeme damga vurdu. Dizi izleyicileri, Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Kalp Yarası dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Peki, Kalp yarası konusu nedir? Kalp yarası oyuncuları kimler? Kalp yarası nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Kalp Yarası dizisinde 'Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yaşadıkları' konu edinir.

Kalp Yarası dizisinin genel hikayesinde Tomris Giritlioğlu'nun imzası var.

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kalp Yarası dizisi ATV'de 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası her Pazartesi ATV'de izleyiciyle buluşacak.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!