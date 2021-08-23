Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 8. Bölüm full HD izle! Kalp Yarası 9. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle!

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 8. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 8. Bölüm full HD izle! Kalp Yarası 9. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 8. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI FRAGMAN İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ve Ferit arasında buzlar erimeye başlamışken Baha konağa şoför olarak gelir ve Ayşe'nin dünyası bir anda tepetaklak olur. Ayşe, Baha'nın bir an önce gitmesini isterken bunun hiç de kolay olmayacağını kısa sürede anlayacaktır.

Sinan, Yaman yüzünden babasından tokat yemiş, gururu ayaklar altına alınmıştır. Sinan'ın bu olayın etkisiyle evden uzaklaşması Leman'ın her şeyi yanlış anlamasına neden olur ve karı koca arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

Fırtına'nın kendisini üstünden atmasından sonra bu işin peşine düşen Ferit, Baha'ya adım adım yaklaşamaya başlarken diğer yandan babasının Sinan'a attığı tokat yüzünden babasıyla da karşı karşıya gelir.

Duygularıyla baş edemeyen, öfkesi ve aşkı arasında gelip giden Yaman ise Hande tarafından reddedilmesi ile yanlış bir karara doğru sürüklenir.

Ayşe konağın içine giren Baha yüzünden köşeye sıkışmışken verdiği yanlış bir karar Ferit'le onu hiç beklemediği bir şekilde karşı karşıya getirir. Bu yüzleşme ikilinin ilişkisinde bir dönüm noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.



KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha