Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 2. bölüm canlı izle! Kalp Yarası konusu ne? Kalp Yarası oyuncuları kimler!

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ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası ATV canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm full HD canlı ile! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 2. bölüm canlı izle! 1 Temmuz Kalp Yarası konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kalp Yarası dizisi ATV'de 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası her Pazartesi ATV'de izleyiciyle buluşacak.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'da çekilmektedir.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

KALP YARASI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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