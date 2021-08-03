Kalp Yarası 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Evliliğimiz gerçek değil"
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Kalp Yarası 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Evliliğimiz gerçek değil"

DailyMotion.com - Haberler | TV

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Oyuncular:

Gökhan Alkan,

Yağmur Tanrısevsin

Merve Çağıran

Toprak Can Adıgüzel

Şenay Gürler

Mahir Günşiray

Meltem Gülenç

Rıza Akın

Nail Kırmızıgül

Yonca Şahinbaş

İnanç Konukçu

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz

Kemal Burak Alper

Kalp Yarası kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oyxk2d

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

https://www.facebook.com/atv https://twitter.com/atvcomtr https://www.instagram.com/atvturkiye/

Kalp Yarası 5. Bölüm 2. Fragmanı | 'Evliliğimiz gerçek değil'

Kaynak: DailyMotion.com

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