Kalp Yarası 1. bölüm fragmanı izle! ATV Kalp Yarası 1. Bölümü ile başlıyor! Kalp Yarası izle!

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Kalp Yarası dizisi ATV ekranlarında 1. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 1. Bölüm ile izleyici karşısına geçecek. ATV Kalp Yarası 1. Bölümü ile başlıyor! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası 1. Bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KALP YARASI 1. BÖLÜM FRAGMANI

Kalp Yarası 1. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız!

KALP YARASI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hazır mısın gelin hanım?"

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI DİZİSİNİN KONUSU

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI DİZİ OYUNCULARI

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.