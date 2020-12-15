- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü
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- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü

15.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:23

- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü Prof. Dr. Çağlı Covid-19'dan vefat etti Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19'a yakalanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, vefat etti.

- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü

Prof. Dr. Çağlı Covid-19'dan vefat etti

ANKARA - Özel bir hastanede görevini sürdürdüğü esnada Covid-19'a yakalanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, vefat etti. Ünlü profesör 2019 yılında İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu izole oldu. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı ve sonrasında solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı'nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı. Prof. Dr. Çağlı, 16 Aralık Çarşamba günü öğle namazına müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra Elvan Mezarlığı'nda defnedilecek.

- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü
- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü
- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü
- Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Covid-19'a yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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