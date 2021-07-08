Kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir, hayati tehlikesi var mı?
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Kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir, hayati tehlikesi var mı?

Kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir, hayati tehlikesi var mı?
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Spazm mutlaka ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Pek çok kişide görülebilecek olan kalp spazmı hakkında Kalp spazmı nedir? Kalp spazmı belirtileri nelerdir, kalp spazmı tedavisi nasıl yapılır? Kalp spazmının hayati tehlikesi var mı? sorularının yanıtları merak edildi.

Kalp spazmı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Spazm mutlaka ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Spazm bazı belirtiler ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Kasların kasılması olarak da bilinmektedir. Spazm doğrudan kasları etkilemektedir. Kalp spazmı belirtileri nelerdir, kalp spazmı tedavisi nasıl yapılır? Kalp spazmının hayati tehlikesi var mı?

KALP SPAZMI NEDİR?

Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbi yeteri kadar besleyememesi sonucu oluşur. Kalp krizindeki gibi göğüste şiddetli ağrı yapar.

Bir kasın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm denilmektedir. Spazmı tetikleyen bazı unsurlar yer almaktadır. Spazm aniden gelişen bir ağrı olarak da bilinmektedir. Spazm kramplar eşliğinde de görülebilir. Çoğu zaman kramplarla da karıştırılan bir durumdur. Spazm vücutta kas olan bölgelerde olabilir. Özellikle boyun, kalp, mide gibi spazmlar en yaygın görülen spazm çeşitlerindendir.

Spazm Neden Olur?

1) Ağır Taşımak

Ağır işlerde çalışmak ve aniden ağır bir şey kaldırmak spazm nedenleri arasında yer almaktadır. Aniden bir şey taşırken kaslar kasılır. Bunun sonucunda da spazm meydana gelebilir. Bundan dolayı ağır bir şey taşırken taşıma kurallarına uygun bir şekilde yük taşımak son derecede önemlidir.

2) Yanlış Pozisyonda Uyumak

Uyurken uyuduğumuz pozisyon ok önemlidir. Uzun süre uygunsuz bir şekilde uyku pozisyonunda spazm meydana gelebilir. Yanlış pozisyonunda uyumak hem kalp spazmı hem de boyun spazmına neden olabilmektedir. Bundan dolayı doğru uyku pozisyonu çok önemlidir.

3) Boyun Gerilmesi

En çok egzersiz esnasında ortaya çıkan bir durumdur. Egzersiz yaparken aniden boyun gerilmesi yaşayabilirsiniz. Bu durumda da yanlış egzersiz pozisyonları ile birlikte boyun spazmı aniden gelişebilir. Egzersizleri daha hafif tempoda yapmak bu noktada önemlidir.

4) Stres

Özellikle yaşanılan duygusal stres de sürekli olarak spazm ortaya çıkabilmektedir. Stresli bir iş yaşantısı ve okul hayatında yaşanılan sınav stresleri gibi duygusal geçişlerde spazm ortaya çıkabilir. Stres spazmın nadir nedenleri arasında yer almaktadır.

KALP SPAZMI BELİRTİLERİ

1) Boyunda Yanma Hissi

Boyun spazmında en sık karşılaşılan belirtiler arasında yanma hissi gelmektedir. Anında boynun alt kısmında ortaya çıkan bu yanma hissi uzun süre devam eder. Boyunda yanma hissi önemli bir spazm belirtisidir. Mutlaka en yakın hekime görünmesi gerekmektedir.

2) Mide Bulantısı

Spazmın bir diğer belirtisi de kuşkusuz mide bulantısıdır. Mide bulantısı önemli bir belirti olmak ile birlikte kişide kusmaya kadar giden bir mide bulantısı söz konusudur. Mide bulantısı mide spazmında daha çok görülmektedir.

3) Nefes Darlığı

Nefes almakta güçlük çekmek ve göğsün ortasına bir şey oturuyor gibi bir ağrı hissetmek de spazm belirtilerindendir. Spazm aniden ortaya çıktığından dolayı ani gelişen bir nefes darlığı da söz konusudur. Bundan dolayı spazm mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

4) Baş Dönmesi

Baş dönmesi de yine önemli bir belirtidir. Boyun spazmında daha çok ortaya çıkan baş dönmesi spazm esnasında daha da şiddetlenebilir. Kişide dengesini kaybedecek şekilde başı dönmesi yaşanabilir.

KALP SPAZMI TANISI VE TEDAVİSİ

Spazm tanısı yapılan bir takım testler sonucu ortaya çıkar. Özellikle kalp spazmı için yapılan ekg ve eko kalp görüntülemeleri ile birlikte kalp spazmı tanısı konur. Spazm tedavisinde ise bir takım ağrı kesiciler ve iğneler verilir. Sıcak ve soğuk pres uygulamaları da yapılır.

Kalp spazmı tehlikeli mi?

Kalp spazmı, kalp damarında hiçbir darlık bulunmasa da kasılarak cidarını küçültmesi halinde meydana geliyor. Kalp spazmında da kalbe kan gitmez. Kas beslenemez. Göğüs ağrısı olur. 20 dakikadan fazla sürerse kalp krizine veya ani ölümlere yol açabilir.

Kalp Spazmı (Angina Pektoris) belirtileri!

Kısa sürelidir, ağrı yaklaşık 5–10 dakika kadar sürer, Ağrı, istirahat ile durur, istirahat halindeyken görülmesi ciddi bir durumu gösterir, Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.

Kalp Spazmında ne yapmak gerekir?

Kalp spazmından şüphelenilmesi durumunda bir kardiyoloğa başvurarak gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Tedavi ilaçlarla ya da spazma neden olan hastalıkları tedavi etmek için anjiyogram, anjiyolapsi ve ameliyatla sağlanır. Kalp spazmı yaşayan hastaların eğer sigara kullanıyorlarsa hemen bırakmaları önerilir.

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