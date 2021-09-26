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Kalp sağlığı için adım attılar

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Sağlık

- Kalp sağlığı için adım attılar Dünya kalp günü etkinliği kapsamında farkındalık ortaya koymak isteyen Medicana Bursa Hastanesi ve Nilüfer Belediyesi, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

BURSA (İHA) - - Kalp sağlığı için adım attılar

BURSA - Dünya kalp günü etkinliği kapsamında farkındalık ortaya koymak isteyen Medicana Bursa Hastanesi ve Nilüfer Belediyesi, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dünya kalp günü etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediye ve Medicana Bursa Hastanesi çalışanları doğa yürüyüşünde bir araya geldi. Kazanpınarı Mahallesinden başlayan yürüyüş, Ayvaini, Ayvaköy ve Fadıllı Mahallesinde son buldu. Yaklaşık 15 kilometre yol kat eden sağlık ve belediye çalışanları, kalp sağlığına dikkat çekti. Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Kalp sağlığı son derece yaşamsal öneme sahiptir. En fazla ölüm kalp hastalıklarında meydana geliyor. Belirli risk faktörleri var. Kadınların 55 erkeklerin 45 yaşının üstünde olması, ailede kalp hastalığı olması, düzensiz beslenme, alkol ve sigara kullanımı gibi bir çok faktör kalp hastalıklarını tetiklemektedir. Bizde farkındalık oluşturmak adına bugün böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

Dünya Kalp günü etkinlikleri kapsamında böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirten Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer, "Belediye olarak sağlık konusunda bir çok çalışmamız var. Çok farklı spor dallarında etkinliklere de imza atıyoruz. Medicana Hastanesiyle de böyle bir etkinliğe imza attığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Kalp sağlığı için adım attılar

Kalp sağlığı için adım attılar

Kalp sağlığı için adım attılar

Kalp sağlığı için adım attılar
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