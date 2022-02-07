Sağlık alanında en çok merak edilen konulardan biri olan kalp ritim bozukluğu hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Kalp ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğu ölümcül mü? İşte, kalp ritim bozukluğu hakkında detaylar…

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDİR?

Kalp ritim bozuklukları, kesin tedavisinin olmamasına karşın günümüzde aşırı kirlilik yoğun stres gibi durumların bu tür rahatsızlıkları önemli ölçüde artırdığı görülmüştür.

Kalpte oluşan düzensiz hareketler özellikle dolaşım sistemini önemli ölçüde etkilemekte ve tansiyonda bozukluklar görülmektedir. Bu rahatsızlığın giderilmesinde stresten uzak ve bol oksijenli havalarda dolaşılması sigara, alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklardan şiddetle kaçınılması gerekmektedir. Bu rahatsızlar hastalarda önemli ölçüde psikolojik rahatsızlıkları da getirmektedir. Bunların başında panik atak kalbin aniden durabileceği ve ölüm korkusu gibi ruhsal bozuklukları da tetiklemektedir.

Kalp ritmi bozukluğu görülen hastaların kendilerini rahatlatıcı ortamlarda bulunması ve açık havaları tercih etmeleri tavsiye edilir.

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