Kalp Krizinden Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta görev yaptığı kontrol noktasında, beyin kanamasına bağlı kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Hasan Patır memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesi Topaklı Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli evli 2 çocuk babası Hasan Patır (40), geçen Cumartesi günü görevli olduğu Kahramanmaraş- Adana karayolundaki uygulama noktasında aniden fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Patır'ın beyin kanaması nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Patır, buradaki ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Patır, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu.



Şehit Patır'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Nevşehir'in Topaklı köyüne götürüldü. Bu gün öğle vakti kılınan cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İEmniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit Patır'ın yakınları, mesai arkadaşları ve yaklaşık bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Patır, Topaklı köy mezarlığında toprağa verildi.



FOTOLU - Avanosnevşehir