Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin entübe edildi

Usta oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde arkadaşıyla konuşmasının ardından kalp krizi geçirdi. Önce Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edilen ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledilen Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili son durum paylaşıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki oyuncu hakkında, "Dün öğlen saat 15:30'da hastanemize gelen hastamızı acilen ameliyata aldık. Hastamızın geçmişinde de kardiyal sorunlar yaşamış. Hayati tehlikesi var, durumu ciddi. Şu an yoğun bakımda entübe" ifadelerine yer verildi.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR"

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk aşkım, Rasoş'um, Babiş'im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çok seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum." dedi.

"DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Ünlü sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ise şu ifadeleri kullandı: "Sevdiğim adam, hayattaki en iyi dostum, sırdaşım, tontişim, Rasim'im; bugün kalple ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadı, anjiyo oldu, tıkalı kalp damarına müdahale edildi. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Aradınız, mesaj attınız ama çoğunuza acil serviste olduğumuz anların telaşında, koşturmacasında yanıt veremedim. Arayan, soran tüm dostlara, arkadaşlara, tanıdıklara teşekkür ediyorum. Şu anda O'nu seven kalplerin dualarına ihtiyacımız var.

Beykoz Devlet Hastanesi ve Siyami Ersek Kalp hastanelerindeki hekiminden hemşiresine sağlık personeli ellerinden gelen tüm çabayı, en iyi tedaviyi uyguluyorlar. Bu süreçte sizlerden sevdiğim adam, eşim, hayat arkadaşım için bir isteğim var. Onu hep filmlerde, dizilerde oynarken, en sevdiği yerlerde Cunda'da, Ege'nin masmavi koylarında sohbet ederken hayal edin. Olumlu düşünmenin sihirli enerjisini, dualarımızla pekiştirelim. Bu arada aranan kan bulundu. İlgilenen herkese çok teşekkürler. Ve sesimi duyduğunu biliyorum koca yürekli adam... Aşkım. Rasim'im... Havalar güzelleşiyor, Ege'nin zeytin ağaçları, mavi koyları bizi bekliyor. Hadi çabuk toparlan"