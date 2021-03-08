Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti
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Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti

08.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:40
Kalp krizi geçiren köy korucusu hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan köy korucusu Mehmet Emin Yakut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan köy korucusu Mehmet Emin Yakut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Öncü Mahallesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan 52 yaşındaki Mehmet Emin Yakut, nöbetini bitirdikten sonra gittiği evde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yakut, 112 Ambulansı ile kaldırıldığı Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

30 yıllık köy korucusu olduğu öğrenilen Yakut'un cenazesi Öncü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedilirken, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri de cenazede hazır bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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