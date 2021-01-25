Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
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Kalp krizi geçiren balıkçı öldü

25.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:33
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, balıkçılık yapan Süleyman Toğaç (60) 3 tekerlekli bisikletinden indikten sonra fenalaşarak öldü.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, balıkçılık yapan Süleyman Toğaç (60) 3 tekerlekli bisikletinden indikten sonra fenalaşarak öldü. Toğaç'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. 

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'ne sabah saatlerinde 3 tekerlekli bisikleti ile gelen Süleyman Toğaç, bisikletinden inerek araziye girdi. Boş arazide bir anda yere düşen Toğaç'ı mahalle sakinleri fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Toğaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından Toğaç'ın, ilk tetkiklere göre kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirildi. Toğaç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü
Kalp krizi geçiren balıkçı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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