"Kalp hastasıysanız cinsellikten korkmayın"

Kalp-damar hastalığı yaşayan pek çok hastanın cinselliğin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçtiğini belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor.

Kalp-damar hastalığı yaşayan pek çok hastanın cinselliğin tehlikeli olduğunu düşünüp cinsellikten tamamen vazgeçtiğini belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Kalp hastalarını bekleyen cinsel sorunların başında sertleşme kaybı ve cinsel isteksizlik geliyor. Sertleşme kaybı ve testosteron düşüşü kalp sorununa da yol açan yüksek tansiyon, sigara, obezite gibi risk faktörlerinden kaynaklanabildiği gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak da gelişebiliyor. Bu durumda sorunun ana nedenini belirlemek ve kalbi koruyan cinsel tedavilerden yararlanmak gerekiyor. Bu tedavilerle cinsellikten korkmaya da gerek kalmıyor" dedi.

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Örneğin nitrat türü kalp ilaçlarını alanlara sertleşme ilaçları yasak. Bu durumda sertleşmeyi sağlamada enjeksiyonlar, hormon tedavileri, şok dalga, PRP gibi diğer tedavilerden yararlanılabiliyor. Yine kalp için kullanılan bazı ilaçlar vücuttaki testosteron seviyelerini düşürüp isteksizlik yaratabiliyor. Testosteron eksikliği yanında kalp krizi yaşama veya ölüm korkusu, cinsellikte başarısızlık kaygısı, çekici hissetmemek, özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörler de isteği azaltabiliyor. Bu durumda hormonsal eksiklik gideriliyor ve performans endişesi çözümleniyor" açıklamasında bulundu.

"KALP KRİZİ SONRASI 8-14 HAFTA BEKLENMELİ"

Cinselliğe ne zaman başlamak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Halim Hattat şu şekilde konuştu:

"Basit olarak kalp krizi sonrası yaklaşık 6-8 haftalık, stent ameliyatları sonrası 3-4 haftalık, bypass sonrası 8-14 haftalık bir bekleme süresi öneriyoruz. Ancak bu süreler hastaların genel sağlık durumuna göre değişebiliyor. Hekiminize danışmanız daha doğru. Kendi kendinize asla bir cinsel tedavi uygulamayın ve kalp ilaçlarınızı asla bırakmayın. Cinsellik sırasında kalp krizi geçirmek, partnerin kalp sorunu yaşaması bu kabuslardan bazıları. Oysa cinsel aktivite sonrası veya içinde kalp krizi geçirme riski veya cinsellik esnasında kalpteki sorunlara bağlı ölümler oldukça nadir. Sağlıklı bir kişide seks sonrasında kalp krizi görülme riski yaklaşık 1 milyonda 2.5. Bu rakam daha önce kalp hastalığı geçiren kişilerde sadece 1 milyonda 25'e kadar çıkıyor. Ancak özellikle erkekseniz, daha önceden geçirilmiş bir kalp krizi hikayeniz varsa ve aşırı hareketsiz bir hayat tarzı sürüyorsanız riskinizi arttırdığınızı bilmelisiniz."

DUYGUSAL FIRTINALARLA BAŞA ÇIKMA

Kalbi etkileyen her şeyin cinselliği de etkilediğini belirten Hattat, "Kalp sorunları sonrasında cazibenizi yitirdiğinize, partnerinizin sizi artık çekici bulmadığına inanabilirsiniz. Eski cinsel performansınızı gösterip gösteremeyeceğiniz konusunda endişelenebilirsiniz. Partnerinizin aşırı korumacı his ve tavırlarının özgüveninizi yaraladığını düşünebilirsiniz. Cinsel isteğinizin azaldığını, partnerinizden uzaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Bu endişeler ve duygusal fırtınalar sertleşme cevabını azaltabiliyor. Yine cinsel ilişki esnasında kalp krizi yaşamaktan veya ölmekten korkmak da sertleşme kalitesini azaltabiliyor. Özellikle eforlu bir hareket veya cinsellik esnasında kalple ilgili sıkıntı yaşayan hastalar hem sağlıkla ilgili korkuları ve stres, hem de cinsel ilişkide başarısızlığa uğrama endişesi nedeniyle sertleşme sorunu yaşayabiliyor. Bu sorunlardan partnerler de etkileniyor. Eşleri iyileşme sürecinden geçip cinselliğe hazır olmasına rağmen hala beraberlikten kaçınıyorsa suçu kendilerinde arayabiliyor" diye konuştu.

Çiftler arasındaki iletişimin önemini belirten Hattat, "Burada önemli olan nokta, bu duygusal sıkıntıları kısır döngü haline getirmemek. İletişimin çok değerli bir tedavi aracı olduğunu bilmelisiniz. Çift olarak yaşadığınız sağlık sorunları veya ameliyatlardan sonra mutlaka yaşadıklarınızı, korkularınızı, isteklerinizi, duygularınızı açık bir dille konuşmalısınız. Böyle bir iletişimin sizi partnerinizle yakınlaştıracağını ve çözüm yolları aramaya teşvik edeceğini bilmelisiniz. Gerektiğinde cinsel sıkıntılarınız konusunda uzmana başvurmaktan çekinmemelisiniz" açıklamasında bulundu.

"NİTRAT BAĞIMLILIĞINA DİKKAT"

Bypass geçiren ve efor sırasında kalp sıkıntıları devam eden hastaların cinsellik sırasında nitrat tipi göğüs ağrısı ilaçlarını kullanabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hattat, "Ancak bazı hastalarda cinsellik esnasında kalple ilgili bir sorun yaşama korkusu nitrat kullanımını sürekli ve devamlı bir hale getirir. Hasta nitrat ilacı olmadan cinselliğe başlayamaz, devam ettiremez. Burada nitrat grubu ilaçlara psikolojik bir bağımlılık söz konusudur. Bu durumdan mutlaka doktorunuza bahsetmelisiniz. Doktorunuz bu aşırı anksiyete veya depresyon durumuna yönelik psikolojik ve medikal tedaviler hakkında size bilgi verecektir" dedi.

CİNSELLİK SIRASINDA KALBİ KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Cinsellik sırasında yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Halim Hattat, "Daha önceden de birliktelik yaşadığınız bir partnerle kalp sorunları ertesinde birlikte olmanız sizi psikolojik olarak rahatlatacaktır. Fiziksel egzersiz son derece önemlidir. Hareketsiz kişiler hem kalp krizine daha yatkındır hem de bu durum oluşursa kurtulma şansları düşüktür. Seksten önce aşırı yemek veya alkol almak da kalbi strese sokar. Bu nedenle en son yemekten veya alkol tüketiminden sonra en az 3 saat beklemeniz gerekir. Normal ve uygun sıcaklıkta bir oda seçmelisiniz. Dinlenmiş ve rahatlamış olduğunuz bir saati seçmenizde fayda var. Eğer seks sırasında aşırı heyecanlanıp performans endişeleri yaşarsanız, durup, birkaç dakika derin derin nefes alıp tekrar başlamanız faydalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı