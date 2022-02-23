Kalp hastası kadına 5 saatlik ameliyatta 3 işlem uygulandı

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından tek ameliyatta, kalp hastası Ümmühan Afşar'ın (61) sorunlu olan kalp kapağı ve damarı değiştirildi, diğer kalp kapağı ise onarıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı şikayetiyle başvuran Ümmühan Afşar'ın yapılan kontrollerinde kalp sorunu olduğu belirlendi, ameliyata alınmasına karar verildi. Ümmühan Afşar, Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Op. Dr. Hüseyin Erkan, Op. Dr. Fırat Durna ve Op. Dr. Barış Mardin ile Anestezi uzmanları Uzm. Dr. Zehra Sarıkuş ve Uzm. Dr. Buket Kapçak tarafından ameliyata alındı. 5 saat süren operasyonla Afşar'ın kalp kapağı ve damarı değiştirdi. diğer kalp kapağı da onarıldı.

Ümmühan Afşar ise sağlığına kavuştuğunu belirterek, "10 yıldır sıkıntı yaşıyordum. Çeşitli yerlere başvurdum ama etkisi olmadı. Bunaltım hiç gitmedi. Sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Burada başarılı bir ameliyat oldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.