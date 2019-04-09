Kalp Hastalıkları Menapoz Döneminde Artıyor

Medicana Samsun Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Ferruh Gürkaynak, kadınlardaki kalp damar hastalıkları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gürkaynak, yaptığı yazılı açıklamada, kardiyovasküler hastalıkların kadınlardaki bir numaralı ölüm nedeni olduğuna işaret etti.

Toplumsal değişiklik göstermekle birlikte her 2,6 kadından birinin kardiyovasküler hastalıktan ölürken, kadınların en korktukları hastalık olan meme kanseri için bu oranın otuzda bir olduğunu vurgulayan Gürkaynak,"Gelişmiş toplumlarda son 20 yılda genel olarak kardiyovasküler ölümlerin azaldığı bildirilmesine rağmen menopoz öncesi kadınlarda kardiyovasküler ölümlerin tüm dünyada giderek arttığı görülmektedir." ifadesinde bulundu.

Kalp hastalıklarının Kadınlarda sinsi ilerlediğine dikkat çeken Ferruh Gürkaynak, şunları kaydetti:

"Kadınlarda koroner kalp hastalığı, erkeklere göre yaklaşık 10 yıl geç ortaya çıkar ama kadınlarda hastalığın seyri erkeklere göre daha kötü, hastalığa bağlı ölüm de daha fazladır. Bu 10 yıllık gecikmenin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, kadınlık hormonu adını verebileceğimiz östrojenin doğurganlık dönemindeki koruyucu etkisine bağlanmaktadır. Türk toplumunda kadınlarda aşırı kiloluluk, sigara içiciliği ve yüksek tansiyon oldukça yüksek oranlardadır. Obezite kadın sağlığı için önemli bir tehdit unsurudur. Obezitenin en önemli göstergelerinden biri olan bel çevresi genişliği kadınlarda kırklı yaşlarda artmakta, altmışlı yaşlarda da en yüksek değerlerine ulaşmaktadır. Bu yaş grubundaki Türk kadınlarının yüzde 72'si bel çevresi kiloluğuna sahiptir. Tedavide yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıkları çok önemlidir."

Gürkaynak, kalp sağlığı konusunda kadınlara önerilerde bulunarak, şunları paylaştı:

"Kadın kalp sağlığı açısında atılacak en önemli adımlardan birisi sigaranın bırakılmasıdır. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz kalp sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Egzersizle ilgili genel bazı önerileri özetleyecek olursak kalp sağlığını korumak için haftada en az 3 gün 30 dakika ile bir saat arasında tempolu yürümeliyiz. Yürümek yerine, yüzme ve bisiklet kullanma da olabilir. Kalp hastalığı veya şeker hastalığı olanlar spora başlarken mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Aşırı kilo hem kalp hastalıkları açısından bir risk teşkil ederken hem de diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi diğer risk faktörlerine de neden olarak dolaylı olarak kalp hastalıklarına neden olabilmektedir."

Kaynak: AA