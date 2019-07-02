Kalp boşluğu anjiyoyla kapatıldı

Malatya'da 69 yaşındaki hastanın kalbindeki boşluk, bölgede ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen anjiyoyla kapatıldığı bildirildi.

Türkiye'de birkaç merkezde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise ilk kez gerçekleşen operasyonda, "sol atriyal apendiks denilen kalp boşluğu" anjiyo yöntemiyle müdahale edilerek kapatıldı.

Normalde açık olarak 4-6 saat arasında süren operasyon, alınan cihazlar sayesinde anjiyo yöntemiyle kapalı olarak 45 dakikada tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gerçekleşen ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kalbin sol kulakcığında pıhtı oluşturan, hareketi azalan ve boşalan bir bölgenin ameliyatla kapatıldığını anlatan Kızılay, "Bu Türkiye'de de bölgede de ilk olan işlemler arasında. Daha önce Türkiye'de bir kaç merkezin, birkaç hastaya uyguladığı bir yöntemdi bu. Hastanemizde, ekibimizin, hocamızın başarıyla yapmaları bizi gururlandırdı. Bu, dünyada gelişen yeni ne teknoloji varsa ilk uygulayan bir merkez olduğumuzun da bir göstergesidir." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir ise hastasının 69 yaşında olduğunu ve 2 kez beyin felci geçirdiğini vurguladı.

Hastanın bundan dolayı kan sulandırıcı kullandığını, bir beyin kanaması geçirdiğini aktaran Pekdemir, şunları kaydetti:

"Bu felce kaynak olan, kalbin içerisinde ölü boşluk dediğimiz kısımda pıhtı vardı. O pıhtının tekrar inmeye yol açmaması için açık kalp ameliyatı dediğimiz olayı yeni gelişen cihazla anjiyo yönetimiyle gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra kan sulandırıcıyı kullansa da uzun bir süre kullanmayacak. Ritim bozukluğu olmasına rağmen beyin felci olayına mağruz kalmayacak diye umuyoruz. Türkiye'de bu yeni bir teknoloji ve teknik."

Ameliyat olan 69 yaşındaki Orhan Özbek de operasyonun gayet iyi geçtiğini dile getirdi.

Kendisini gayet iyi hissettiğini anlatan Özbek, ameliyatını gerçekleştiren ekibe çok teşekkür etti.

Kaynak: AA