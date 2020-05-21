'Kalk Gidelim Eve' de Bayram Sürprizi TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca soluksuz izlenen "Kalk Gidelim" dizisi Nisan ayından itibaren ( Covid-19) tedbirleri kapsamında "Kalk Gidelim Eve" olarak ekrana gelmeye devam etmişti. Dizi seyircisine sürpriz yaptı ve "Kalk Gidelim Eve" Bayramda 'Cuma ve Cumartesi olmak üzere üst üste iki gün yeni bölüm' birden yayımlama kararı aldı.

Ayça Varlıer "Tek Kişilik Dev Kadroyuz"





(Covid-19) kapsamında Muğla'da kalmaya devam eden oyunculardan Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran uzun bir aradan sonra ilk kez Bayram Kahvaltısı çekimleri için başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyarak bir araya geldi. Dizinin başrol kadın oyuncularından Ayça Varlıer şunları söyledi ; " Derler ya tek kisilik dev kadro diye; biz de kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak büyük ve her zaman olduğu gibi çok keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime cok iyi geldi. Muğla'nın olağanüstü doğasında hem yaşıyor hem çalışıyor olmak ayrıca büyük bir şans benim için. Bunun keyfini de sürüyorum" dedi.