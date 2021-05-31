Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantıları"nın devamı niteliğinde ve akademik birim komisyonları için ayrı oturumlar halinde planlanan çevrim içi toplantılar Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ile başlayarak...

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantıları"nın devamı niteliğinde ve akademik birim komisyonları için ayrı oturumlar halinde planlanan çevrim içi toplantılar Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ile başlayarak İletişim Bilimleri, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile devam etti. İletişim Bilimleri Fakültesi birim kalite komisyonu toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı.

Rektör Erdal, "Sizler bizim kalite elçimizsiniz"

Düzenlenen toplantılar ile ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Erdal şunları söyledi:

"Kalite Koordinatörlüğünün yanı sıra üniversitenin paydaşı olarak hepimiz eğitim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında gelişmeye açık yönlerimizi belirleyerek iyileştirmeler yapmayı amaçlıyoruz. Kalite çalışmalarının tabana yayılması ve üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarından bu yönde aksiyon alınması açısından birim yöneticilerinin bu konuyu sahiplenmesi çok önemli. O yüzden sizler bizim kalite elçimiz olarak Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlere yönelik bu toplantıları düzenliyorsunuz. Üniversitemiz Kalite Eylem Planının uygulanabilmesi açısından da bu toplantıların öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bu konuda birim kalite komisyonlarına büyük bir görev düşüyor."

"Üniversitemiz için yeni iyileştirme süreçleri oluşturacağımıza inanıyorum"

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Deniz Taşcı her birimin kendine özgü bir dinamiği olduğunu, bu yapıyı anlayabilmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmek açısından birimlere yönelik düzenlenen toplantıların çok verimli geçtiğini, bilgilendirme toplantılarının 11 Haziran 2021 tarihinde kadar devam edeceğini belirtti. Taşcı ayrıca, "Birim Kalite Komisyonlarının değerli katkılarıyla üniversitemiz için yeni iyileştirme süreçleri oluşturacağımıza inanıyorum" diyerek toplantılara katılan herkese teşekkür etti.

Toplantı Anadolu Üniversitesi kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sunum ve MERGEN sisteminde "Kalite Herkesin İşidir" derslerinden sorumlu olan Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Abdullah Saykılı'nın birim kalite komisyonlarının bilgilendirilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan ders platfomu hakkındaki paylaşımları ile devam etti. Ardından BAUM Kurumsal Performans Yönetim Destek Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Çiğdem Özbek, Anadolu Üniversitesi Bütünleşik Bilgi Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi Modülü hakkında bilgi verdi. İstatistiki Bilgiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Fikret Er'in anket çalışmaları ve birim kalite komisyonlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirme ve soru cevap bölümüyle toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı