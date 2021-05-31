Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor

Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantıları"nın devamı niteliğinde ve akademik birim komisyonları için ayrı oturumlar halinde planlanan çevrim içi toplantılar Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ile başlayarak...

Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından "Birim Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantıları"nın devamı niteliğinde ve akademik birim komisyonları için ayrı oturumlar halinde planlanan çevrim içi toplantılar Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ile başlayarak İletişim Bilimleri, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile devam etti. İletişim Bilimleri Fakültesi birim kalite komisyonu toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı.

Rektör Erdal, "Sizler bizim kalite elçimizsiniz"

Düzenlenen toplantılar ile ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Erdal şunları söyledi:

"Kalite Koordinatörlüğünün yanı sıra üniversitenin paydaşı olarak hepimiz eğitim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında gelişmeye açık yönlerimizi belirleyerek iyileştirmeler yapmayı amaçlıyoruz. Kalite çalışmalarının tabana yayılması ve üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarından bu yönde aksiyon alınması açısından birim yöneticilerinin bu konuyu sahiplenmesi çok önemli. O yüzden sizler bizim kalite elçimiz olarak Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlere yönelik bu toplantıları düzenliyorsunuz. Üniversitemiz Kalite Eylem Planının uygulanabilmesi açısından da bu toplantıların öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bu konuda birim kalite komisyonlarına büyük bir görev düşüyor."

"Üniversitemiz için yeni iyileştirme süreçleri oluşturacağımıza inanıyorum"

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Deniz Taşcı her birimin kendine özgü bir dinamiği olduğunu, bu yapıyı anlayabilmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmek açısından birimlere yönelik düzenlenen toplantıların çok verimli geçtiğini, bilgilendirme toplantılarının 11 Haziran 2021 tarihinde kadar devam edeceğini belirtti. Taşcı ayrıca, "Birim Kalite Komisyonlarının değerli katkılarıyla üniversitemiz için yeni iyileştirme süreçleri oluşturacağımıza inanıyorum" diyerek toplantılara katılan herkese teşekkür etti.

Toplantı Anadolu Üniversitesi kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sunum ve MERGEN sisteminde "Kalite Herkesin İşidir" derslerinden sorumlu olan Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Abdullah Saykılı'nın birim kalite komisyonlarının bilgilendirilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan ders platfomu hakkındaki paylaşımları ile devam etti. Ardından BAUM Kurumsal Performans Yönetim Destek Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Çiğdem Özbek, Anadolu Üniversitesi Bütünleşik Bilgi Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi Modülü hakkında bilgi verdi. İstatistiki Bilgiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Fikret Er'in anket çalışmaları ve birim kalite komisyonlarıyla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirme ve soru cevap bölümüyle toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Aysal Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalite Koordinatörlüğü bilgilendirme toplantılarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:02:55. #1.13#

title