Kalıp çakarken 15 metre yüksekten düşen işçi öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde inşaatta kalıp çakarken 3'üncü kattan zemine düşen Ramazan Pars (38), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde inşaatta kalıp çakarken 3'üncü kattan zemine düşen Ramazan Pars (38), yaşamını yitirdi.

Sarılar Mahallesi 3127 sokaktaki inşaatta çalışan Ramazan Pars, saat 09.00 sıralarında 3'üncü katta tahta kalıpları çakarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ramazan Pars'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Ramazan Pars'ın cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ramazan Pars'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, inşaatta herhangi bir koruma önlemi olmadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA