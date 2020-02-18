Kalın: "(Trablus Limanına roketli saldırı) Derhal, misliyle karşılık verildi"
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Kalın: "(Trablus Limanına roketli saldırı) Derhal, misliyle karşılık verildi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

18.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:42
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "(Trablus Limanına roketli saldırı) Derhal, misliyle karşılık verildi"
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