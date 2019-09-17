Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi

Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi

ABD'nin Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid’den karşılamayı reddeden Iowa eyalatine “seyahat yasağı” getirdi. Iowa’ya seyahat edecek kamu görevlisi veya öğrencilerin masrafları eyalet bütçesinden ödenmeyecek.

17.09.2019 13:45
Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid'den karşılamayı reddeden Iowa eyaletine "seyahat yasağı" getirdi.


Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra, Iowa'ya seyahat edecek kamu görevlisi veya devlet üniversitelerindeki öğrencilerin masraflarının artık eyalet bütçesinden karşılanmayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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