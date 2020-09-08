Kaliforniya'daki orman yangını uçaktan böyle görüntülendi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangını, Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangını, Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayıldı. San Jose'den Las Vegas'a giden uçaktaki bir yolcu, yangının oluşturduğu mantara benzeyen dumanın fotoğrafını paylaştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını sürüyor. Yangın, Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında hızla yayılmaya devam ediyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Kaliforniya eyaletinin San Jose kentinden Nevada eyaletinin Las Vegas kentine giden bir uçakta bulunan yolcu, yangının oluşturduğu ve gökyüzüne yükselen mantar şeklindeki dumanın fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: DHA