Kalıcı görme kaybına bile neden olabilir!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalıcı görme kaybına bile neden olabilir!

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba güneş ışınlarının neden olduğu 5 göz hastalığını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Kalıcı görme kaybına bile neden olabilir!
18.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:17

Yaz mevsiminde havanın sıcak, yağışsız ve gündüz saatlerinin daha uzun olması nedeniyle zamanımızın büyük bir bölümünü dışarda geçiriyor, bunun sonucunda güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyoruz. Güneş sağlığımız üzerinde yaşamsal önem taşıyan pek çok fayda sağlasa da, uzun süre güneş ışınlarına korunmasız maruz kalmak gözde geçici veya kalıcı görme bozukluğuna neden olabiliyor. İşte güneş ışınlarının neden olduğu 5 göz hastalığı:

Keratit (kornea inflamasyonu)

Güneşe çıplak gözle bakıldığı takdirde kornea adını verdiğimiz şeffaf dokuda yanık oluşturabilir. Yanık sonucu oluşan keratit adını verdiğimiz mikrobik olmayan inflamasyonda gözlerde şiddetli ağrı, gözünü açamama, ışığa bakamama ve yaşarma olur.

Katarakt

Gözümüzdeki doğal lensler, gözün renkli kısmı olan iris dokusunun arkasında yer alıyor. Bu doğal lensin saydamlığını yitirerek görmeye engel olmasına katarakt deniyor. Tedavi edilebilen görme kaybının en önemli nedeni olan katarakt, güneşe fazla maruz kalmanın yol açtığı önemli göz problemi. Genellikle ileri yaştaki kişilerde ortaya çıksa da, özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu coğrafik bölgelerde gençlerde de yaygın bir şekilde görülüyor. Görmede yavaş yavaş azalma, okuma zorluğu, gözlük numaralarının sık değişmesi, çift görme, görüntü ile renklerde soluklaşma ve gece görüşünde bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Kuş kanadı

Toplumda 'kuş kanadı' olarak da bilinen göz eti (pterjium), gözün beyaz tabakasının üzerini örten konjonktiva zarının kalınlaşıp korneaya doğru ilerlemesidir. Başlangıç döneminde gözde kızarıklık, batma ve yanma gibi sorunlara yol açarken, ilerlediğinde görmeyi etkileyebiliyor (görmede bulanıklaşma, astigmat) ve tekrarlayıcı olabiliyor.

Kanserler

Güneş ışınlarına korunmasız olarak fazla maruz kalmak göz kapaklarında ve göz küresinin dış yüzeyini örten konjonktiva tabakasında kanserlere neden olabiliyor. Göz kapaklarında iyileşmeyen ağrısız kabarıklık veya yara şeklinde başlayabilir, göz içinde ise kızarık, kabarık ve ağrısız et şeklinde görülebilir. Bu tümörler erken dönemde tedavi edilmediği takdirde sadece görmenin değil gözün kaybedilmesine de neden olabilir.

Sarı nokta hastalığı

Sarı nokta adı verilen görme merkezinde görmeyi kalıcı bir şekilde etkileyen görme bozukluğu oluşturabiliyor. Güneşe direkt çıplak gözle özellikle de güneş tutulmasına korunmadan bakanlarda sarı noktada fotokimyasal ve termal harabiyet sonucu solar makulopati oluşmaktadır. Ayrıca uzun süreli direkt olmayan maruziyetin de yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gelişiminde önemli bir etken olabileceği düşünülmektedir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, "Genellikle sarı nokta hastalığında ilk aşamada yakın okumada yazılar eğik ve yamuk görülüyor. Başlangıçta okumak zorlaşırken, zamanla hasta baktığı şeyin merkezini değil etrafını görebiliyor. Yani karşısında yer alan kişilerin yüzlerini seçemeyecek duruma gelebiliyor" diyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Güncel
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti 3. Sayfa
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Ekonomi
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın Güncel
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
173 bin kişinin öldüğü ABD'de Trump, Yeni Zelanda'yı örnek gösterdi
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
AFAD Başkanı'ndan, gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama: Telefon çocukta değil
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Adamlar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fuat Çapa Arda Turan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Kalıcı görme kaybına bile neden olabilir! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 10:17:53. #1.14#
title