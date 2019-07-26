Kalfat Köyü yeni Başbakan Johnson'ı bekliyor: "Boris Sarıoğlangiller'den geliyor"
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın büyük büyük dedesinin doğduğu Çankırı'nın Kalfat köyü politikacının başarısını memnuniyetle karşıladı.
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın büyük büyük dedesinin doğduğu Çankırı'nın Kalfat köyü politikacının başarısını memnuniyetle karşıladı. Geçen hafta Johnson'ın önce Muhafazakar Parti başkanlığına ardından da başbakanlığa seçilmesi köy meydanında kutlandı
Kaynak: Euronews.com
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