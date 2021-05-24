Öğretmenlerden beden diliyle "Kalenin Bedenleri" türküsü
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Öğretmenlerden beden diliyle "Kalenin Bedenleri" türküsü

İhlas Haber Ajansı / Murat Çankaya - Haberler | Yaşam

Öğretmenlerden beden diliyle "Kalenin Bedenleri" türküsü Türkiye'nin bütün illerinden 81 öğretmen çok sevilen "Kalenin Bedenleri" adlı türküyü bedenlerini kullanarak yorumladı Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğretmenler, bu süreçte hem kendilerini hem de öğrencilerini...

Öğretmenlerden beden diliyle "Kalenin Bedenleri" türküsü

Türkiye'nin bütün illerinden 81 öğretmen çok sevilen "Kalenin Bedenleri" adlı türküyü bedenlerini kullanarak yorumladı

ERZURUM - Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğretmenler, bu süreçte hem kendilerini hem de öğrencilerini geliştirmek için farklı projeler üretmeyi ihmal etmedi. Müzik öğretmeni İbrahim Topçu önderliğinde Türkiye'nin bütün illerinden 81 öğretmen çok sevilen "Kalenin Bedenleri" adlı türküyü bedenlerini kullanarak yorumladı.

Ülkece zor günler geçirdiğimiz bu günlerde öğrencilerinden uzak kalan öğretmenler, bu açığı kapatmak ve kendilerini geliştirmek adına birçok projeye imza atıyor. Bu anlamda müzik öğretmenleri, severek dinlediğimiz "Kalenin Bedenleri" adlı türküyü farklı bir bakış açısıyla yorumlayarak kulakların pasını sildi.

81 İlden 81 Öğretmen

Müzik Öğretmeni İbrahim Topçu önderliğinde, 81 ilden 81 öğretmen çektiği video ile "Kalenin Bedenleri" isimli halk türküsünü sadece bedenlerini kullanarak yorumladı. Sosyal medyada ilgi gören video ile ilgili konuşan Topçu, "Derslerimde sıklıkla bu tekniğe yer veriyorum. Çünkü bu teknik çocuklar ve gençler üzerinde algıyı destekliyor, dikkatin yoğunlaşmasını düzenliyor, özgürlük ve ferahlık duygusu veriyor" dedi.

Sayısal Zekayı Güçlendiriyor

Okul öncesi çocuklar için de tekniğin önemine dikkat çeken Topçu, "kullandığımız teknik, içinde oyun barındırdığı için okul öncesi çocuklar için kendini ifade etme de büyük önem arz ediyor. Yine bu yaş grubundaki çocuklar için beden koordinasyonu sağlıyor, sayısal zekayı güçlendiriyor ve motivasyonu artırıyor" şeklinde konuştu.

Bu alanda yıllardır kazandığı bilgi ve birikimlerini seminerler ve workshoplarla meslektaşlarıyla paylaşan Topçu, Bu müzik uygulamasının tüm yaş grupları için yaygınlaşması ve farkındalığının artması amacı ile böyle bir proje hazırladığını ve devamının da geleceğini söyledi.

Öğretmenlerden beden diliyle 'Kalenin Bedenleri' türküsü
Öğretmenlerden beden diliyle 'Kalenin Bedenleri' türküsü
Öğretmenlerden beden diliyle 'Kalenin Bedenleri' türküsü
Öğretmenlerden beden diliyle 'Kalenin Bedenleri' türküsü
Öğretmenlerden beden diliyle 'Kalenin Bedenleri' türküsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çankaya

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