Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü - Haberler
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Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE Kalesi'nde geziye çıkan Rukiye Ulusoy (47), bastığı zeminin çökmesi sonucu kaçak kazı yapan definecilerin açtığı 200 metre uzunluğundaki tünele düştü.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE Kalesi'nde geziye çıkan Rukiye Ulusoy (47), bastığı zeminin çökmesi sonucu kaçak kazı yapan definecilerin açtığı 200 metre uzunluğundaki tünele düştü. Bu sırada tünelde bulunan 2 kişi kaçarken, Ulusoy düştüğü yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kalede gezintiye çıkan Rukiye Ulusoy, defineciler tarafından yandaki eski bir binanın içerisinden açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tünelin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı. Zeminin çökmesi sonucu Ulusoy, yaklaşık 6 yükseklikten tünele düştü. Tünelde kaçak kazı yapan kişiler kaçtı.

Kendisi gibi kalede gezintiye çıkan kişiler Ulusoy'un düştüğünü görüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi.

Kale çevresinde önlem alan polis ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Kalede gezerken kaçak kazı yapan definecilerin açtığı tünele düştü

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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