Kale içindeki Marmaris Müzesi'ni 70 bin kişi ziyaret etti

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris Kalesi'nde bulunan müze, geçen yıl 70 bin 665 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı ve Kale Müze olarak da bilinen Marmaris Kalesi içindeki müze, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Bünyesinde 15 bin 196 eser barındıran Marmaris Müzesi'ni son yıllarda en çok Rus turistlerin ziyaret ettiği, geçen yıl 70 bin 665 ziyaretçi alan müzeye bağlı Datça Knidos Antik Kenti'ni de 72 bin 908 bin kişinin gezdiği bildirildi.

Kale ve müzenin tarihçesi

Yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihe sahip olduğu tahmin edilen Marmaris Kale'si ile ilgili ilk bilgileri günümüze aktaran MÖ 490-425 yılları arasında yaşamış ünlü tarihçi Halikarnassoslu (Bodrum) Heredot. Heredot, Marmaris'te ilk surların MÖ 3 bin yılında yapıldığını yazıyor.

Kalenin yapımından söz eden bir diğer kaynak ise Evliya Çelebi. 17. yüzyılda Muğla çevresini gezen Evliya Çelebi, seyahatnamesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi öncesinde kalenin yaptırılması için emir verdiğinden ve kalenin sefer sırasında askeri üs olarak kullanıldığından söz ediyor.

Önemli bir kısmı Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Fransız savaş gemisinin top atışlarıyla yıkılan kalede, 1979 yılına kadar Marmarisliler iskan ediliyor. Marmaris Kalesi'nin içinde 18 konut, bir çeşme ve bir sarnıç da bulunuyor.

Marmaris Körfezi'ne uzanan yarımadada ve limana hakim bir noktada kurulu olan kale, 14 Ekim 1983'te, korunması gereken anıtsal yapı olarak tescil edilmiş. Onarımı 1990 yılında tamamlanan kale, 18 Mayıs 1991'den itibaren müze işlevi görüyor.