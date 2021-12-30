Kale'de Mobil Gençlik Merkezi etkinliği yapıldı

MALATYA (AA) - Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kale Kaymakamlığı başkanlığında yürütülen "Bende Varım Projesi" kapsamında Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulu ve Tahsin Başdemir Ortaokulu öğrencileri bir araya geldi.

Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından öğrenciler ile önce Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında masa tenisi, badminton, mini golf, sokak bovlingi, dart gibi etkinlikler yapıldı.

Gönüllü gençler, daha sonra Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında öğrencilerle matrak, satranç, mangala, yüz boyama, ebru, halat çekme, ip atlama etkinlikleri düzenledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler ile okul çevresinde ve doğadan topladıkları çöpler geri dönüşüme gönderildi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da katıldı.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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