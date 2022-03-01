Kale'de çiftçilere tohum dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla "Tohum Bizden, Üretim Sizden" projesi kapsamında buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda çiftçilere dağıtılmak üzere, Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilen arpa ve buğday tohumları 28 çiftçiye ulaştırıldı.

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile toplamda 6 bin 500 kilogram buğday, 8 bin 300 kilogram arpa tohumu dağıtıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, çiftçileri sertifikalı, üretim miktarı artan, verim oranı yüksek tohumlarla buluşturduklarını belirterek, "Tohumların çiftçilere bereket getirmesini diliyorum." dedi.