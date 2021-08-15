Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada
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Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada Bayrampaşa'da kaldırımda yürüyen erkek şahıs, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kaldırımda yürüyen erkek şahıs, silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. Gerçekleştirilen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam 21.00 sıralarında Bayrampaşa Ali Fuat Başgil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle, kaldırımda yürüyen erkek şahsa, silahlı 3 kişi saldırdı. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs yere düştü. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise yapılan incelemelerin ardından, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli şahsın peşine düştü. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bayrampaşa'da kaldırımda yürüyen erkek şahsa, 3 kişinin silahlı saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, erkek şahıs kaldırımda yürürken, 3 farklı noktadan gelen şüpheli 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştiriyor, saldırı sonucu erkek şahıs yere düşüyor.

Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada
Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada
Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada
Son dakika haber | Kaldırımda yürüyen şahıs 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu

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