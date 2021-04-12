Kaldığı yaylada elektrik üretti
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Kaldığı yaylada elektrik üretti

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Kaldığı yaylada elektrik üretti Mersin'den geldi Kato'daki yaylasına yerleşti Şırnak'lı vatandaş kaldığı yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretti.

Kaldığı yaylada elektrik üretti

Mersin'den geldi Kato'daki yaylasına yerleşti

ŞIRNAK - Şırnak'lı vatandaş kaldığı yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretti. Mersin'den köyüne dönen vatandaş bahçesine kurduğu dinamoyla elektriğini yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyüne bağlı Hale yaylasında kalan İshak Gök yıllar önce terör yüzünden köylerini boşaltıp Mersin iline göç etmişti. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağındaki yayla ve köylerine yıllar sonra gelen vatandaş harabeye dönmüş köyüne yerleşmeye başladı ancak Akçayol köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada elektrik olmayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi. Gök, 20 günde getirdiği malzemelerle bahçesinden geçen dere yatağından elektrik üretmeye başladı. İshak Gök destek gelirse hazırlayacağı projeyle ilçe genelindeki bütün yaylalarda elektrik üreteceğini söyledi. Gök, "Daha önce Mersin'de kalıyordum. Eski köyümüz burası 30 yıl önce göç edip gitmiştik. Şimdi tekrar köyüme geldim. İşim yok. Bende yaylada kalmaya karar verdim. Köyde elma bahçemiz var. Eskiden burada yaşamımızı sürdürüyorduk. Burada elektrik olmadığı için 4 kilometre uzaklıktaki Akçayol köyüne gidip geliyordum artık burada kalacağım. Hurda çamaşır makinesi ve dinamoyla elektrik ürettim. 300 metre uzunluğunda bir hortum getirdim. İmkanlarım olsa 20 eve yetecek kadar üretim yapabilirim. Hayvancılık ve tarım için köye geri dönüşüm sağlayabilirim. Her yaylaya bu elektrik üretimini yapabilirim" dedi.

Kadir Gök ise çok mutlu olduğunu ve artık eski köylerine yerleşeceğini söyledi. Kadir Gök, "Amcaoğlumla gurur duyuyorum. Köyümüzde elektrik yoktu. Bunu başardı. Devletimize sesleniyorum. Köye dönüşlerimizde bize destek çıksın. Buradaki amcaoğluma destek verilsin. Mersin'den geldi. Çok mutluyum çok teşekkür ederim" diye konuştu.

30 yıl aradan sonra köyüne döndü

30 yıl önce PKK'lı teröristlerin baskılarından dolayı köylerini bırakıp Mersin'e yerleşen Gök ailesi huzurun gelmesiyle beraber Kato Dağı eteklerindeki Hale yaylalarına geri döndü. Bahçelerinde ve eski evlerinde yaşamlarını idame ettiren aile destek bekliyor. Koyun ve keçi desteğini isteyen İshak Gök yardım edilirse her mahalleye elektrik üretip köye dönüşleri hızlandıracağını söylüyor.

(SRD-AKK-Y)

Kaldığı yaylada elektrik üretti
Kaldığı yaylada elektrik üretti
Kaldığı yaylada elektrik üretti
Kaldığı yaylada elektrik üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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