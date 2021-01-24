Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
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Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı

24.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:22

Beyoğlu'nda kaldığı otelde erkek arkadaşı ile kavga eden turist kadın, öfkesine hakim olamayıp ortalığı birbirine kattı. Tartışmanın giderek büyüdüğünü fark eden otel yönetimi, odadaki eşyaları kırıp döken kadını polise şikayet etti. Olay yerine gelen ekipler, öfkeli kadını güçlükle araca bindirip polis merkezine götürdü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olayda dün sabah saat 07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü. Otel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Şikayet üzerine gelen polis, kadını ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü. Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar. Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü" diye konuştu.

Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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