Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi 3 ay önce kalça büyütme estetiği yaptıran Linet, sosyal medya hesabından mini şortuyla poz vererek takipçilerine "Bayramda evde kal" çağrısında bulundu.

Güçlü sesiyle herkesi kendine haran bırak başarılı şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından dün olduğu gibi bugün de bayrama özel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı evinde olan şarkıcı havuz başında mini şortuyla poz verdi.

"UZAKLARDA ARAMA ÇÜNKÜ KALBİMDESİN"

İstanbul'un serin havasına aldırış etmeden mini şort ve kolsuz bluzu ile terasındaki havuzun başında poz veren Linet, bu anları "Uzaklarda arama çünkü sen kalbimdesin. En yakın zamanda yan yana can cana bayramlar kutlamak dileğiyle" diyerek takipçileriyle. Evde kal Türkiye" notuyla paylaştı. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz Şubat ayında kalça büyütme estetiği yaptırmıştı.

Dün de pembe mini elbisesiyle havuz başında poz veren şarkıcı "Sevdiklerinizle sağlıklı huzurlu, sevgi dolu nice bayramlar" demişti.