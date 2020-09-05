Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
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Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi

25 yaşındaki İngiliz TV yıldızı ve oyuncu Chloe Ferry, İspanya'nın Marbella bölgesinde tatil yaparken bikinili görüntülendi. Ferry, estetikli kalçasını sergilemekten geri durmadı.

05.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:25

İngiltere'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan TV yıldızı Chloe Ferry, İspanya'da tatilin tadını çıkardı. Bol bol güneşlenen İngiliz güzel Ferry, geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptırdığı estetiği göstermek için elinden geleni yaptı. Ünlü isim, kıvrımlarını ortaya çıkaran leopar desenli bikinisiyle beğenileri de topladı.

Sıra dışı pozlarıyla sık sık gündeme gelen televizyon ünlüsü Chloe Ferry, kalçasına yaptırdığı estetikle oldukça konuşulmuştu.

CHLOE FERRY KİMDİR?

31 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere'de doğan Chloe Ferry, oyuncu ve sunuculuk yapıyor. 170 cm boyundaki TV yıldızı, magazin gündemine sık sık kalçasını ortaya çıkaran kıyafet tercihi ile haber oluyor.

Kalça estetiği yaptıran İngiliz güzeli Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
Kalça estetiği yaptıran İngiliz güzeli Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
Kalça estetiği yaptıran İngiliz güzeli Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
Kalça estetiği yaptıran İngiliz güzeli Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
Kalça estetiği yaptıran İngiliz güzeli Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi
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