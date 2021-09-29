Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı

Fadıl PişkinDENİZLİ (İHA) - Dünyada her yıl neredeyse 17 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar uzmanları, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

DENİZLİ (İHA) - Fadıl Pişkin

DENİZLİ (İHA) - Dünyada her yıl neredeyse 17 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar uzmanları, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kalp sağlığına farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçen uzmanlar, her yıl artan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekerek "kalbimizi koruyalım" mesajı verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalp hastalıklarına karşı vatandaşları uyardı. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar, Kardiyoloji uzmanları Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, Uzm. Dr. Aydın Çeliker ve Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu yayınladıkları videolar ile kalp sağlığının altını bir kez daha çizdi.

Vücudun yaşam enerjisinin kalbe bağlı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, "Kalp hastalıkları tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp sağlığımızı korumak aslında bizim elimizde. Daha az şeker tüketerek, kan yağlarımızı kontrol altında bulundurarak, tansiyonumuzu düşük tutarak, egzersiz ve sporu yaşantımıza katarak sağlıklı bir kalbe ve vücuda sahip olabiliriz. Bütün vücudumuzun yaşama enerjisi kalp sağlımıza bağlı" dedi.

Kalp hastalıklarının oluşumunda yüksek tansiyon, şeker, sigara ve kolesterole dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi de, "Kalbimiz vücudumuzun en önemli organı. Kalbimizdeki damarları tıkayan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara ve kolesterol gibi kendi irademiz ile değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Dolasıyla bunlardan ne kadar uzak durursak kalbimiz o kadar sağlıklı olur ve hastalık oluşma ihtimali azalır" ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Saçar kalp ve damar hastalıklarının büyük oranda önlenebilir olduğuna değinirken Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aydın Çeliker rakamlara dikkat çekti. Uzm. Dr. Çeliker", Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı rakamlara göre her yıl dünyada 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Yine aynı verilere göre bu sayıların giderek artacağı ve 2030 yılında 22 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor, kalbimize iyi bakalım" şeklinde konuştu.

29 Eylül Dünya Kalp Günü'nün son mesajı ise Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu'ndan geldi. Uzm. Dr. Karahasanoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin yüzde 40'ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor ve yine her 10 ölümden 4'üne kalp ve damar hastalıkları neden oluyor. Bunu önlemenin yolu sigara kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak, şeker ve tansiyon değerlerimizi düzenli takip etmektir. Kalbimiz bizim için çalışıyor, ona sahip çıkalım" diye konuştu.

(İHA)

Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Köpek saldırısında dehşeti yaşayan çocuğun başına 300 dikiş atıldı

 La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Acun Ilıcalı Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Salih Uçan Mehmet Topal Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:39:18. #1.11#