11.10.2019 16:16

Kalabalığı görüp geldi, otomobilin ırmağa düştüğünü gördü

Bartın'da, bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak'ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak aracının ırmağa düşmesinin şokunu yaşadı.

Olay saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkiinde meydana geldi. Yalı mevkiindeki bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı otomobilini ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park ederek işyerine gitti. Bartın Irmağı kenarındaki otomobil hareket ederek ırmağa düştü.

Otomobilin ırmağa düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin otomobilin nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, otomobilinin yerinde olmadığını ırmağa devrilen otomobilin kendisine ait olduğunu söyledi.

Büyük şok yaşayan Sedat Bayrak, Ben sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra bir ara geldim otomobil buradaydı. Sonra işyerine gittim. Kalabalığı gördüm. Tekrar ne oluyor diye bakmaya geldim. Bir otomobilin ırmağa devrildiğini duydum. Baktım benim otomobil yok. Benden nasıl olduğunu anlayamadım. Sanırım kendi kendine gitti. dedi.

Irmağa düşen otomobil dalgıçların halatları bağlamasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Otomobilin ırmağa düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma

başlatıldı.

Kaynak: DHA