Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

İnegöl Belediyesi'nin Fikir Gölü Platformunu geliştirerek uygulamaya geçirdiği "Kaizen Öneri Sistemi" kapsamında 4 personelin projesi ödüle layık görüldü.

İnegöl Belediyesi'nin Fikir Gölü Platformunu geliştirerek uygulamaya geçirdiği "Kaizen Öneri Sistemi" kapsamında 4 personelin projesi ödüle layık görüldü. Personellere ödülleri törenle takdim edildi.

İnegöl Belediyesi'nde Kaizen Öneri Sistemi uygulaması başladı. Daha önce Fikir Gölü Platformu adıyla yapılan uygulama geliştirilerek kaizene göre uyarlandı. Uygulama kapsamında kuruma teklifte bulunan personeller, belirlenen ödül cetveli üzerinden farklı ödüllerle taltif edildi. İnegöl Belediyesi'ne öneri sunan 4 personel için ödül töreni düzenlendi.

Encümen salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Göreve başladığımızda özellikle çalışma arkadaşlarımızın fikir ve kanaatlerini bildirebilmesi için proje başlatmıştık. Vatandaşlarımızın da ayrıca bizlere kanaatlerini, olumlu olumsuz görüşlerini bildirmeleri için inegölünfikri.com sayfasını oluşturmuştuk. Tabii kurum içerisinde özellikle fikirlerin gelmesi ve daha teşvik edici olması adına fikir gölünün kendi içerisindeki eksiklerini öngörerek, bunu Kaizen Öneri Sistemi ile çözümlemiş oluyoruz. Bu platform sayesinde bütün ekiplerimizden gelen her görüş bizlere ulaşıyor. Bunları tek tek irdeleyerek arkadaşlarımıza havale etmiş oluyoruz. Burada bir kaizen ekibi de var. Aslında uygulamayı farklı bir boyuta taşımış oluyoruz. Bildiğiniz gibi uzun zamandır kurum olarak da kaizen ile yalın ve yenilikçi çalışmayı merkezimize alacak çalışmalar yürütüyoruz. Burada kaizenin tüm eğitim koçlarıyla, yöneticileriyle, kaizen ekibimizle bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarıma da katkıları için teşekkür ediyorum. Çünkü kamuda gelenek haline gelmiş olan bir çalışma mantığı değil bu. İlçe belediyesi olarak Türkiye'de ilkiz bunu deneyimlemeye çalışan, kendi bünyesine yerleştirmeye çalışan" dedi.

Sürecin nasıl işlediğine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, "Bizlere farklı kanallardan ulaşan önerileri belirli periyotlarda toplayarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme içerisinde Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz, Kaizen Proje Takımı arkadaşlarımız var. Tek başımıza karar verdiğimiz bir durum değil. Faydaya dönüştürebileceğimiz kıymetli fikirleri ödüllendiriyoruz. A kategorisinde; 100.000 TL ve üzeri kazanç sağlayan öneriler için Aile ile birlikte Oylat'ta 2 gece konaklama. B kategorisinde; 50.000-100.000 TL arası kazanç sağlayan öneriler için aile ile birlikte DOSTUM'da 2 gece konaklama. C kategorisinde; 25.000-50.000 TL arası kazanç sağlayan öneriler için Aktaş Tepesi paraşüt uçuşu veya 400 TL değerinde İNESMEK butik çeki. D kategorisinde; 5.000-25.000 arası kazanç sağlayan öneriler için 200 TL değerinde İNESMEK butik çeki veya 2 aylık yüzme kursu. E kategorisinde; 0-5.000 arası kazanç sağlayan öneriler için ailece İNESMEK mutfağında öğle yemeği ve F Kategorisinde; 6 ayda bir 'En İyi Öneri Ödülü' verilecek. Burada da ailece DOSTUM'da 2 gece konaklama ve Aktaş Tepesi paraşüt uçuşu verilecek" diye konuştu. - BURSA

Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Daha önce 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak

Daha önce 2 kere satışa çıktı ama alan olmadı! Tarihi kilise bu sefer yurt dışında açık artırmaya çıkacak

 Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı

Sosyal medyadan eşine elbise siparişi verdi, paketten çocuk elbisesi çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Amelia Hamlin Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Muslera Bülent Uygun Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaizen Sistemi'nde ilk ödüller sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:39:33. #1.17#