Kahveye dair her şey bu festivalde meraklılarıyla buluştu

12.10.2019 10:32

TÜRKİYE'nin en büyük kahve festivallerinden biri olan İzmir Kahve Festivali, 4'üncü kez kapılarını açtı. Festivalde birbirinden farklı demleme yöntemleriyle hazırlanan çekirdek kahveleri yudumlayan ziyaretçiler, bir yandan da bu yöntemler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Öte yandan festivalde farklı tatlı çeşitlerinin kahveyle karışımından elde edilen soğuk 'sıvı tatlılar' ile İzmir'e özel çiğdemli kahve büyük ilgi gördü.

Bu yıl 4'üncü kez İzmir Arena'da kapılarını açan İzmir Kahve Festivali, giderek popülerleşen 3'üncü nesil kahve kültürünün de etkisiyle yoğun ilgi gördü. Kahve tadımlarının yanı sıra demleme yöntemleriyle ilgili bilgilendirme çalışmalarının da yer aldığı festivalde, ziyaretçiler düzenlenen workshoplarda kendi kahvelerini demlemenin keyfini sürdü. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören festivalde bir yandan kahvelerini yudumlayan ziyaretçiler, bir yandan da konserlerle eğlencenin tadını çıkardı. Öte yandan festivalde farklı tatlı çeşitlerinin kahveyle karışımından elde edilen soğuk 'sıvı tatlılar' beğeniye sunuldu. Baklavalı, cheesecakeli, tiramisulu, dondurmalı, çiğdemli gibi birbirinden farklı lezzetleri içeren kahveler yoğun ilgi gördü. 3'üncü nesil kahve kültürünün giderek yaygınlaştığını söyleyen Festival Organizatörü Şahin Aydoğan, "Festivalimiz gerçekleştiği ilk yıldan beri giderek artıyor. İzmir kahvenin başkentidir, kahvenin serüveni İzmir'den başlamıştır. İzmir' de geniş bir kahve kültürü var bu kültür her geçen yıl biraz daha yoğunlaşıyor. Üç gün boyunca sürecek bu festivalde 40 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KAHVENİN DOĞUŞUNDAN BARDAĞA GELDİĞİ ANA KADAR ANLATILIYORFestival organizatörlerinden Volkan Sönmez ise, "Festivalimizde aynı zamanda söyleşi, sahne programları ve workshoplar yer alacak. Buraya gelen ziyaretçilerimiz 12 saat boyunca dolu dolu keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. Şu anda 3'üncü dalga kahve akımı oldukça gündemde. Bu gerçekten çok güzel bir akım. Festivalde de bu kapsamda kahvenin doğuşundan bardağa geldiği ana kadar her adım anlatılıyor" dedi. Son dönemde filtre kahve demleme yöntemleri arasında en popülerinin V60 olduğunu ileri süren baristalardan Mustafa Kivman, "Bu yöntemde suyun oranları, ısısı, süresi tamamen kendi elimizde oluyor. V60 yöntemiyle aroma daha yoğun hissediliyor ve daha dengeli bir kahve. İçildiğinde damağı dolduruyor. Bu yöntemler tercih edilen kahve çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Çekirdeklerde ise Etiyopya, Kolombiya, Kenya en çok tercih edilen çekirdekler arasında. Her ülkeden en iyi kahve de çıkabilir, en kötüsü de çıkabilir" dedi.İZMİR'E ÖZEL ÇİĞDEMLİ KAHVEİçecek tasarımcısı Bülent Sefer kente özgü çiğdemli kahvenin ilgi gördüğünü belirterek, "Dünyadaki en önemli içecek trendlerinden bir tanesi şu anda sıvı tatlılar. Yediğimiz tatlıların kahveyle karışımından elde ediliyor. Özellikle teenage denilen 15 yaş grubu gençler bu sıvı tatlıları denemekten oldukça keyif alıyor. Tatlı almaktan kalori almaktan kaçan misafirlerimiz de oldukça tercih ediliyor. Cheesecake, creme brulee, tiramisu, baklava gibi birbirinden farklı tatlıları içeceğe dönüştürmek mümkün. Tamamen hayal gücüne kalmış bir durum. Yemek yemek artık biraz angarya gözüküyor o enerjiyi içecekle daha hızlı almak mümkün. Biz standımızda İzmir'e özgü cheesecakeli ve çiğdemli bir kahve hazırladık. Festival boyunca çok güzel tepkiler aldık" dedi.'ARTIK İYİ NİTELİKLİ KAHVE BULABİLİYORUZ'Festivale katılan ziyaretçilerden Selen Özdemir, "Kahvenin oluşumunu başından sonuna kadar izledik. Festival kahve meraklılarının ilgilenebileceği bir festival olmuş. Daha önceki yıllarda da gelmiştim ve gelmekten zevk alıyorum. Kahveye yönelik etkinliklerinin biraz arttırılabileceğini düşünüyorum. Kahveyi çok seven ve evde de demleyen birisiyim. Bu kültürün fazlalaşması beni sevindiriyor. Her yerde iyi nitelikli kahveyi bulabiliyorum. Sabahları mutlaka büyük bir kupa içmem lazım" diye konuştu.

Festivale arkadaşı ile birlikte gelen Nazlı Çamlı ise şunları söyledi: "Geçen yıl da festivale gelmiştim. Burada bir sürü kahve çeşidi var onların tadımını yaptım. Kahveyi çok seviyorum. Hem eğlendim, hem gezdim. Türk kahvelerini de çok beğendim. Ben daha çok filtre kahvenin tüm tiplerini seviyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA