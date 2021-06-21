Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı?
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Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı?
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Kahvelerde oyun yasağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında ele alındı. Toplantının ardından genel bir özet geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kısıtlamanın gevşetileceği tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Bununla birlikte kahvehane sahipleri de kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, okey, iskambil, tavla oynamak yasak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

Kahvelerde oyun yasağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında ele alındı. Toplantının ardından genel bir özet geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kısıtlamanın gevşetileceği tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Bununla birlikte kahvehane sahipleri de kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, okey, iskambil, tavla oynamak yasak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı?

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde oyunların serbest olup olmayacağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylandırılacak. Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;

"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.

Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."

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Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
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Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
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#EVDEKAL

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Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı var mı? - Haberler
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