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Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Demet Karakuş - Genel
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- Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası seçimlerinde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

SİVAS (İHA) - - Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik

SİVAS - Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası seçimlerinde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Sivas Kahveciler Kıraathaneciler ve İnternet Kafe İşletmecileri Esnaf Odası seçimleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın da aday olduğu seçimlerde Köksal aldığı 187 oyla yeniden başkan seçildi. Rakiplerinden Adem Ertuğ 154, Sedat Karabulut ise 106 oy aldı. Oyların sayılmasının ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin müdahalesi ile büyümeden yerini sükünete bıraktı.

Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik

Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik

Kahveciler odası seçimlerinde gerginlik

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Genel

Muhsin Yazıcıoğlu, Esnaf Odası, İnternet, Sivas, Genel, Yerel, Haberler

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