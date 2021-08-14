Kahtalı'dan, AK Parti'nin 20'nci kuruluş yıldönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yayımladığı mesajında, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye adeta çağ atlattığını dile getirerek, "AK Parti, sadece ülkemizin değil, tüm İslam Aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu, güvenin ve istikrarın sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yayımladığı mesajında, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye adeta çağ atlattığını dile getirerek, "AK Parti, sadece ülkemizin değil, tüm İslam Aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu, güvenin ve istikrarın sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kahtalı, 20 yıl önce 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulduğunu belirterek, gelinen süreçte Türkiye'nin her alanda en az dört katı büyüdüğünü kaydetti. Kahtalı mesajında, "Ülkemizin siyasi ve ekonomik büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan AK Parti mazlumların umudu Türk Milletinin gerçek sesi olmuştur. Girdiği ilk seçimle birlikte milletin güvenini kazanarak göreve başlayan AK kadrolar 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefi ve 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu ile gece-gündüz demeden büyük bir kararlılıkla ve hizmette sınır tanımayarak ülkemizde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşatmışlardır. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz kapatma davalarından e-muhtıralara, 17-25 Aralık operasyonundan gezi kalkışması ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi pek çok saldırıya maruz kalmış ancak milletimizin engin feraseti ve cesaretiyle vesayet odaklarına geçit vermemiştir. Önüne çıkan her engeli Liderimizin dik duruşu ve milletin büyük desteğiyle bir bir aşan AK Parti kadroları imkansız denilenleri başarmış, yıllarca ötelenen ve çözülemeyen sorunların üzerine giderek bu sorunları çözmüş, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmuş, milletimizin yarınlara umutla bakmasını sağlamıştır. Geride kalan 20 yılda pek çok başarıya imza atan AK Parti döneminde ülkemiz adeta şaha kalkmış, ekonomiden, sağlığa, iç ve dış politikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden insan haklarına kadar pek çok alanda devrim niteliğinde çalışmalara imza atmıştır. Türk siyasi tarihine adını altın harflerle yazdıran Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti, sadece ülkemizin değil, tüm İslam Aleminin ve gönül coğrafyamızın umudu, güvenin ve istikrarın sembolü olmuştur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu belirten Kahtalı mesajının son bölümünde ise "Milletine gönülden bağlı, ülkesine hizmet etmeyi bir borç bilenlerin bir araya gelerek kurduğu AK Parti bu büyük başarılara tarihte eşine az rastlanır bir lider ve onun yol arkadaşları sayesinde ulaşmıştır. Samimiyet ve tevazuyla ülkesine yıllardır aşkla hizmet eden AK kadrolar olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aşkla ülkemize ve Aziz Milletimize hizmet etmeye ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine azimle yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 20. kuruluş yılı vesilesi ile bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı