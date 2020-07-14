Kahta'da yol yenileme çalışmalara devam ediyor Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devan ediyorKahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı ve yol sorununun olduğu Girne Mahallesi, Aşiyan Kent Konutları yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki...

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devan ediyor

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı ve yol sorununun olduğu Girne Mahallesi, Aşiyan Kent Konutları yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki Ahmet Aydın Caddesinin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyip birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada, "İlçemizde ciddi yol sıkıntılarımız var. Ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Girne Mahallemizde Aşiyan Kent Sitesi yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki Ahmet Aydın Caddemizde yol yapım çalışmalarımız başladı. Allah'ın izniyle alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yollarımıza sathi asfalt sermeye başlayacağız. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Girne Mahalle Muhtarı Murat Kaymak ise, "mahallemizdeki bozuk yollar için Belediye Başkanımız seçim öncesi bize söz vermişti. Kendisinden Allah razı olsun. Biz de talepte bulunduk ve talebimizi hemen yerine getiren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA