Kahta'da 'sahte evrak' iddiası; 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
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Kahta'da 'sahte evrak' iddiası; 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında

Kahta'da 'sahte evrak' iddiası; 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil polis tarafından gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda 'sahte evrakla devleti zarara uğratmak' iddiasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Doktoru ve eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A.D., Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru B.T. ve ilaç mümessili A.B., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kahta'da 'sahte evrak' iddiası; 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
Kahta'da 'sahte evrak' iddiası; 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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